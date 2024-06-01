"Украина имеет право на самооборону": Столтенберг о разрешении бить оружием Запада по РФ

Украина имеет право на самооборону и может наносить удары западным оружием по территории России.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Радио Свобода".

"Надо помнить, это – военная агрессия. Россия напала на другую страну – и это грубое нарушение международного права. Согласно международному праву, самооборона является легитимной, учитывая, что делает Украина, то есть они защищаются сами. А право на самооборону включает также право на нанесение ударов по целям на территории агрессора. И это именно то, что Украина должна иметь возможность делать. Не в последнюю очередь в Харькове, потому что там линия фронта и граница более-менее совпадают. Я приветствую, что союзники по НАТО ослабили ограничения и дали понять, что, конечно, Украина имеет право на самооборону", – сказал он.

Он также отметил, что удары должны соответствовать международному праву и выполняться ответственно.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине бить по территории России американским оружием, но исключительно по граничащим с Харьковщиной районам.

Российский политик, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов пригрозил США из-за позиции Вашингтона по ударам по РФ. По его словам, якобы возможное решение Вашингтона не отразится на ходе "СВО".

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