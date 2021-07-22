Украина инициирует переговоры с Германией и ЕС по "Северному потоку-2"

Украина инициирует переговоры с Германией и ЕС по "Северному потоку-2"

Накануне Германия и США опубликовали совместную декларацию о завершении строительства российского газопровода.

Украина инициирует переговоры с Германией и Евросоюзом по "Северному потоку-2". Украинский МИД уже разослал соответствующие ноты в Брюссель и Берлин.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 22 июля.

Это реакция официального Киева на совместную декларацию Германии и США о завершении строительства российского газопровода. Ее обнародовали накануне вечером. Она предусматривает санкции против России в случае использования "Северного потока-2" как инструмента шантажа Украины, содействие в переговорах о продлении транзита российского газа по украинской ГТС и создание "Зеленого фонда" в поддержку украинской энергетики.

Заместитель американского Госдепа Виктория Нуланд подчеркнула, если Россия будет шантажировать своим газом Украину — то Германия может вообще ограничить экспорт из "Газпрома".

Напомним, что Министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2". Также Меркель обсудила с Путиным "Северный поток — 2" и транзит газа через Украину.

Ранее сообщалось, что Зеленский на встрече с Байденом 30 августа в Вашингтоне обсудит "Северный поток-2" как вызов безопасности для Украины и Европы.

Новости мира: Украина инициирует переговоры с Германией и ЕС касаемо "Северного потока-2"

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