«Украина изменила правила»: в Польше сделали неожиданное заявление о подготовке к войне

Владислав Косиняк-Камиш / © Associated Press

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Польша активно внедряет боевой опыт Украины в войне против России для развития собственной армии, уделяя особое внимание современным технологиям.

Об этом 23 июля заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время церемонии подписания соглашений в рамках программы PERUN.

По его словам, полномасштабная война в Украине демонстрирует, что современный конфликт является «тотальной войной», в которой одновременно используются как традиционное вооружение, так и новейшие технологические решения.

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Министр отметил, что только на прошлой неделе российские войска в 904 раза атаковали украинские позиции с применением традиционной военной техники, в том числе танков, самоходных артиллерийских установок и штурмовых групп.

В то же время, подчеркнул Косиняк-Камыш, Украина добивается своих наибольших успехов именно благодаря использованию современных технологий.

«Она начала с моря и надводных и подводных дронов. Фактически она вывела из строя Черноморский флот. Позже к ним добавились самолеты и наземные дроны. И мы видим, какую угрозу это даже для очень отдаленных объектов критической инфраструктуры, таких как нефтеперерабатывающий завод. Это дает Украине способность влиять на территорию РФ», — сказал он.

По словам главы польского Минобороны, именно поэтому подписанные в рамках программы PERUN соглашения направлены на развитие возможностей польской армии действовать во всех современных доменах — на суше, в воздухе, на воде и под водой, а также в киберпространстве и космосе.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что программа PERUN предусматривает финансирование в размере 753 млн. злотых (около 198 млн. долларов США) для реализации 29 инновационных оборонных проектов.

«У Польши есть обоснованные амбиции создать наибольшую военную силу в этой части Европы. Мы на верном пути. Это становится реальностью», — подчеркнул Туск.

Ранее сообщалось, что глава польского МИД Радослав Сикорский скептически оценил встречу госсекретаря США Марко Рубио и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Мы ранее информировали, что в Польше и Балтии раскрыли детальный план Кремля по провокациям против восточного фланга НАТО.

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