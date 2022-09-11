"Украина, которая ежедневно подвергается ракетным обстрелам, знает, что такое терроризм": Зеленский почтил память жертв 11 сентября

Этот день – один из самых трагических в истории США и мира.

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв теракта 11 сентября в США.

Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня чтим память жертв терактов 11.09.2001. Этот день — один из самых трагических в истории США и мира. Украина, которая ежедневно подвергается ракетным обстрелам, хорошо знает, что такое терроризм, и искренне сочувствует американскому народу. Терроризм — зло, которому не место в современном мире", – написал он.

Сегодня чтим память жертв терактов 11.09.2001. Этот день – один из самых трагических в истории и мире., которая ежедневно подвергается ракетным обстрелам, хорошо знает, что такое терроризм, и искренне сочувствует американскому народу. Терроризм – зло, которому не место в современном мире! – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) September 11, 2022

Напомним, 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

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