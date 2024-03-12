"Украина кровью выиграет время": Минобороны Чехии о том, что Европа уже находится в конфликте с РФ

По словам министра, "Россия предлагает только капитуляцию, пытки и порабощения", поэтому нельзя принуждать Украину к переговорам.

Европа по сути уже находится в состоянии конфликта с Россией, а украинцы своей кровью борются за время для стран Запада.

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, передает чешское издание Reflex.

По словам Черноховой, хотя Украина и не является членом НАТО, она является ключевым союзником и ведет тяжелую борьбу с российской агрессией.

"Мы сами знаем из своей истории, что такое оккупация враждебным государством. Поэтому я считаю своей моральной обязанностью не допустить, чтобы другие пережили этот опыт", – отметил министр обороны.

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Чернохова призвала оказать Украине всяческую поддержку, чтобы она выстояла в своей справедливой борьбе за свободу, суверенитет и территорию. В частности, обеспечить оружием и боеприпасами, продолжить обучение украинских военных.

"Россия предлагает только капитуляцию, пытки и порабощения. Мы не должны навязывать этот мир Украине", – добавила чешская министр.

Также она подчеркнула, что война в Украине является последним предупреждением, что Чехия не должна недооценивать свою оборону. По мнению министра, пример Украины также показывает, что помимо профессиональной армии жизненно важно иметь достаточные производственные мощности.

"Украина собственной кровью выиграет нам время, чтобы как можно быстрее привести свою оборону в порядок, а не полагаться только на других, как мы привыкли сразу после вступления в Альянс. Де-факто мы уже живем в конфликте ... Речь не идет о конвенциональных боевых действиях как в прошлом веке, но мы уже вовлечены в какой-то конфликт из-за кибератак, которые осуществляет Россия", – сказала Чернохова.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал, планирует ли Европа вводить войска в Украину.

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