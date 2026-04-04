Андрей Аверьянов / © Getty Images

На борту танкера «теневого флота» Qendil, попавшего в декабре прошлого года под атаку украинских дронов в Средиземном море, мог находиться российский генерал Андрей Аверьянов. По предварительным данным, он мог погибнуть.

Об этом сообщает RFI.

По информации источников издания, во время атаки на судне находились около десяти высокопоставленных сотрудников российской разведки, действовавших под прикрытием и замаскированных под членов экипажа.

«Это лучший способ передвижения для российского разведчика», — отметил собеседник журналистов.

Ливийские источники сообщают, что в результате удара погибли два человека, еще семеро получили ранения. Среди погибших, по этим данным, мог быть и Аверьянов.

Он считается одним из вероятных кандидатов на руководящую роль в структуре, которая трансформировалась из группы «Вагнер» в так называемый Africa Corps.

Кроме того, менее чем через неделю после этого инцидента погиб начальник штаба армии на западе Ливии Мохаммед аль-Хаддад — его самолет потерпел крушение в Турции вскоре после вылета из Анкары.

Источники RFI в Ливии предполагают, что эти события могут быть связаны, и рассматривают версию, по которой Россия таким образом могла отомстить за якобы оказанную Ливаном помощь Украине в проведении атак на танкеры «теневого флота».

Андрей Аверьянов — российский военный деятель, генерал, находящийся под санкциями Министерства финансов США и Совета Европейского Союза как лицо, связанное с российской военной разведкой.

Его имя также фигурировало в материалах расследований болгарской прокуратуры по взрывам на военных складах и других инцидентах.

Ранее сообщалось, что одна из стран предоставила Украине базы для атак на российские суда в Средиземном море.

