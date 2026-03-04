Российский танкер Arctic Metagaz, который загорелся в Средиземном море / © скриншот с видео

В Средиземном море вспыхнул подсанкционный российский танкер для перевозки сжиженного газа Arctic Metagaz. Источники сообщают о вероятной атаке морским дроном, к которой может быть причастна Украина.

Об этом пишет Reuters.

В Средиземном море загорелся подсанкционный российский танкер Arctic Metagaz, о чем 3 марта проинформировали источники в сфере морской безопасности. В свою очередь вооруженные силы Мальты заявили, что членов экипажа нашли живыми — они находятся в спасательной лодке в пределах ливийской зоны поиска и спасения.

Судно, на которое распространяются санкции США и Великобритании, в последний раз фиксировалось 2 марта вблизи побережья Мальты — об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания MarineTraffic.

Один из источников предположил, что танкер мог стать целью морского беспилотника. Также высказывается версия о возможной причастности Украины, однако никаких доказательств этого не приведено.

Пожежа на російському танкері Arctic Metagaz

В вооруженных силах Мальты подтвердили получение сигнала бедствия и сообщили, что установили местонахождение судна, не раскрывая подробностей относительно его состояния.

«Во время поисковой операции в ливийской зоне ответственности за поиск и спасение были обнаружены выжившие в спасательной лодке. Весь экипаж находится в безопасности на борту лодки», — указано в сообщении.

Российская управляющая компания LLC SMP Techmanagement, производитель СПГ «Новатэк», а также Министерство транспорта РФ пока не предоставили комментариев в ответ на соответствующие запросы.

Служба безопасности Украины также пока не прокомментировала ситуацию.

Борьба с «теневым флотом» России

К слову, в январе президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что французские ВМС при поддержке союзников задержали в Средиземном море нефтяной танкер «теневого флота» РФ, который нарушал санкции. Судно, шедшее под чужим флагом, было перенаправлено для судебного расследования. Макрон подчеркнул, что Франция решительно будет пресекать попытки России финансировать войну через обход международных ограничений.

1 марта в Бельгии военные впервые задержали нефтяной танкер российского «теневого флота» под названием Ethera. Операцию «Синий нарушитель» провели совместно с французскими силами. Судно под флагом Гвинеи, которое находится под санкциями ЕС и США, конвоируют в порт Зебрюгге.

Заметим, в середине февраля заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков пригрозил ЕС «плохими последствиями» в ответ на обсуждение возможного силового захвата судов российского «теневого флота». Эта реакция возникла после сообщений о том, что страны Европы и Великобритания рассматривают возможность остановки и перехвата танкеров, которые помогают Москве обходить нефтяные санкции.