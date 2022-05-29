Украина может остаться без Интернета от Starlink из-за Китая: в чем причина

Украина может остаться без Интернета от Starlink из-за Китая: в чем причина

В Китае учёные планируют разработать средство против спутников Starlink компании SpaceX. Причина – военные Китая опасаются, что спутниковый Интернет может существенно усилить возможности военно-воздушных сил США, а это вроде бы несет опасность для их страны.

Так, китайские учёные хотят создать оружие, которое позволит отключить или уничтожить американские спутники Starlink.

Об этом пишет South China Morning Post.

Также читайте На деоккупированных территориях Киевской и Черниговской областей Starlink помогает восстанавливать мобильный интернет

"Группировка Starlink является децентрализованной системой. Речь идет о борьбе не с отдельными спутниками, а со всей системой. Это требует некоторых малозатратных высокоэффективных мер. Необходимо применить комбинацию мягких и жестких методов уничтожения, чтобы некоторые спутники Starlink потеряли свои функции, а операционную систему группировки было разрушено", — цитирует издание одного из ученых.

Исследователи подчеркнули, что следует оценить опасность Starlink. Прежде всего, для этого необходимо модернизировать существующие в стране китайские комплексы для космического наблюдения и обустроить их оптическим оборудованием. Также предлагается вариант перехвата сигнала каждого спутника.

Как заметил ученый Рен Юаньчжен, Китай якобы уже имеет возможность уничтожать спутники с помощью ракет, но они не очень хотят использовать такой способ, поскольку после сбития ракетами супиников Starlink появляется большое количество космического мусора. В частности, по его словам, китайские ученые создали лазеры для ослепления космических аппаратов, наноспутники, которые можно запускать для выведения из строя больших аппаратов, а также инструменты для взлома спутниковой связи.

Также читайте Starlink доступен в Украине: как он работает и кто может им пользоваться

Заметим, по информации министра цифровой трансформации Украины Михаила Федора, на 28 мая в Украине работают более 10 тыс. терминалов Starlink и спутниковым Интернетом пользуются уже более 150 тысяч человек.

Как подключиться к интернету Starlink

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber