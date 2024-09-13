Украина может получить $50 млрд кредита за счет российских активов: что предлагает Еврокомиссия

Перед предоставлением кредита Большая семерка хочет быть уверена, что режим санкций ЕС по замороженным российским активам не будет отменен.

В пятницу, 13 сентября, Европейская комиссия представила послам ЕС три новых способа возобновления санкций по замороженным активам центрального банка России. Это необходимое условие для обеспечения займа Большой семерки (G7) Украине в размере 50 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на троих неназванных дипломатов ЕС.

В нынешней ситуации для возобновления санкций против России каждые 6 месяцев требуется единогласное голосование 27 стран-членов ЕС. Ранее лидер Венгрии Виктор Орбан задерживал финансирование и законодательные акты, направленные на содействие Украине.

Чтобы обеспечить кредит, G7 хочет быть уверенной, что режим санкций ЕС по замороженным российским активам не будет отменен.

Первый вариант выхода из ситуации – это пятилетняя блокировка активов центробанка РФ с пересмотром каждые 12 месяцев и квалифицированное большинство стран ЕС, чтобы разморозить активы.

Второй вариант – возобновление замораживания активов каждые 36 месяцев единодушным голосованием. Третьим вариантом было продление срока продления всех санкций, связанных с Россией, до 36 месяцев с нынешних шести месяцев.

“В общем, очень конструктивная и положительная встреча. В зале было общее ощущение, что страны-члены [Евросоюза] хотят найти пути", — сказал один из дипломатов.

Дипломаты сказали, что Еврокомиссия обсудила заранее все три варианта с Соединенными Штатами.

Лидеры Большой семерки и ЕС в июне 2024 г. согласились использовать проценты из замороженных российских активов для поддержки кредита G7 для Украины, чтобы помочь ей защититься от полномасштабного вторжения России. Активы, которыми владеют члены G7, составляют около 300 миллиардов долларов, причем большая часть из них – в Европе, в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Напомним, ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный рассказал, хватит ли замороженных активов РФ для компенсации ущерба, нанесенного войной.

Еврокомиссия разрешила использовать замороженные активы России в пользу Украины

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