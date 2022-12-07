Украина может получить из фонда НАТО деньги, назначаемые Афганистану: о какой сумме идет речь

НАТО может отдать Украине средства Целевого фонда Афганской армии. После захвата власти талибами, эти деньги некому передавать.

Страны НАТО рассматривают возможность выделить Украине средства из денежного фонда, предусмотренного для поддержки афганских сил безопасности. Эти деньги могут предоставить Украине уже в ближайшие недели.

Об этом пишет Politico со ссылкой на пять западных официальных лиц.

Деньги Целевого фонда Афганской национальной армии использовались для оснащения и обучения войск этой страны до захвата власти талибами.

К этому времени Фонд был заморожен. Североатлантический альянс работал над созданием механизма для передачи денег обратно отдельным странам или принятия новой цели. Отмечается, что чиновники НАТО более месяца обсуждали возможность использования афганских средств для Украины.

По словам двух западных чиновников, Киев попросил страны НАТО рассмотреть возможность перечислить часть с 3,4 миллиарда долларов, чтобы помочь в борьбе с Россией.

Перераспределение афганских средств в большинстве своем не вызывает разногласий в Альянсе. Каждая страна-донор сама решает, как использовать эти деньги. Некоторые страны НАТО рассматривают возможность использования части или всех этих средств для Украины.

Но отдельные страны сталкиваются с растущим напряжением дома по выделению новой помощи Украине в то время, когда у них самих – высокая инфляция и рост цен на энергоносители.

По информации издания, по крайней мере, одна страна уже взяла на себя обязательство выделить свою долю фонда для Украины, тогда как для многих других союзников этот вопрос останется предметом обсуждения после возвращения денег в национальную казну.

США не являются участниками Целевого фонда Афганской национальной армии. Но администрация Байдена призвала своих европейских партнеров продолжать помогать Украине, несмотря на растущие финансовые затруднения.

Украина и НАТО: последние новости

Ранее издание Politico опубликовало материал о том, что в ряде стран Запада тема вступления Украины в НАТО "запрещена".

В то же время Альянс комментируя "хлопки" на аэродромах РФ, признал, что Украина имеет право защищаться от нападений России. Также в НАТО предупредили, что Кремль пытается заморозить войну, чтобы подготовиться к новой атаке.

Между тем известный австрийский военный эксперт Том Купер считает, что у НАТО нет идеи, как закончить войну в Украине. Советник ОП Алексей Арестович поддержал это мнение, заявив, что у Альянса нет стратегии войны в Украине.

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