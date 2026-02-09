Украина может стать членом ЕС уже 2027-го: Bloomberg раскрыл детали тайного плана

ЕС рассматривает новые сценарии вступления Украины — Bloomberg / © ТСН.ua

Европейский Союз готовит ряд вариантов, позволяющих закрепить членство Украины в будущем мирном соглашении.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Среди рассматриваемых вариантов — предоставление Киеву защиты, которое обеспечивается членством в ЕС, а также немедленного доступа к некоторым правам членства.

В то же время, по словам источников, Евросоюз может предоставить Украине четкие временные рамки шагов, которые ей нужно предпринять для продвижения официальной процедуры.

Другие рассматриваемые варианты будут включать продолжение существующего пути присоединения или введения переходного периода и постепенного членства в процессе.

Проект мирного плана по 20 пунктам, над которым Украина работает преимущественно вместе с США, предусматривает членство в ЕС в 2027 году, а Киев тем временем получит некоторые преимущества членства в промежуточный период.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина стремится присоединиться к блоку в этом году, поскольку членство является ключевой гарантией безопасности.

Предстоящее вступление Киева в ЕС является частью обсуждения мирного соглашения, заявил спикер Европейской комиссии в ответ на вопрос Bloomberg.

ЕС строит тесные связи со странами-кандидатами в преддверии их вступления. В случае Украины блок уже использует такие возможности в рамках Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле.

Украина получила статус кандидата на членство в ЕС в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России, а также разрешение на начало переговоров по вступлению в конце 2023 года. Формальные переговоры начались в 2024 году, но процесс затормозила Венгрия. Членство в ЕС обычно длится годами и прогресс требует поддержки всех государств-членов Евросоюза, напомнили в издании.

Ранее мы писали, действительно ли Украина может вступить в ЕС в 2027 году и при чем здесь мирный план Трампа-Путина.