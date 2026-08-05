Украина может стать для Европы важнее США: в WELT объяснили причину

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На фоне сомнений в готовности США защищать европейских союзников, роль Украины в будущей системе безопасности континента стремительно растет. Ее боевой опыт, многочисленная армия и развитая индустрия дронов могут стать критически важными для обороны Европы.

Об этом говорится в аналитическом материале немецкого издания WELT.

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После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в Европе усилились опасения по поводу надежности американских гарантий безопасности. Дополнительные сомнения вызывают его критические заявления в адрес европейских партнеров и претензии по Гренландии.

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По результатам опроса YouGov, проведенного в мае, только 11% европейцев назвали США союзником. Эксперты по безопасности Марина Хенке, Ирэн Маринова и Тилль Кноблох отметили, что Европа больше не может рассчитывать на процветание и защиту без достаточных военных расходов и собственных обязательств.

В то же время, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в начале года заявил, что Европа пока не способна защитить себя без Соединенных Штатов.

По мнению военных экспертов, европейские страны могут добиться оборонной самостоятельности в среднесрочной перспективе, однако для этого им придется быстро модернизировать армии, увеличить численность войск и нарастить производство оружия.

Россия может быть готова к новой войне уже через несколько лет

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что до 2029 г. Россия может получить возможность вести широкомасштабную войну против государства НАТО.

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По оценке Института исследований безопасности ЕС серьезный военный вызов для Альянса может возникнуть еще раньше — уже в 2027 году. В то же время, оборонные планы Евросоюза предусматривают устранение ключевых пробелов в возможностях только до 2030-го.

Эксперт по России Михаэль Кофман также считает, что Москве понадобится лишь несколько лет для восстановления армии. По его прогнозу, у нее будет больше личного состава, беспилотников и средств дальнобойного поражения, чем до полномасштабного вторжения.

Сейчас именно Украина сдерживает российские войска, наносит им урон и атакует военно-промышленные и энергетические объекты РФ. Однако в Европе опасаются, что после возможного прекращения боевых действий Москва сможет опрокинуть ресурсы на другие направления.

«Будем звонить не Вашингтону, а Киеву»

На этом фоне отношение к Украине постепенно меняется. Ее все чаще рассматривают не только как нуждающуюся в помощи, а как одного из ключевых участников будущей европейской безопасности.

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«Украина стала ценным активом. Украинцы – единственные, кто знает, как противостоять российской угрозе и психологически, и технологически. Если угроза сохранится, мы можем звонить по телефону уже не Вашингтону, а Киеву», — отметил эксперт по вооружениям Виганд.

Глава оборонного комитета Бундестага Томас Ревекамп назвал Украину сильнейшей армией Европы. По приведенным в материале оценкам страна имеет около 900 тысяч военнослужащих, значительный боевой опыт и одну из самых развитых в мире индустрий беспилотных систем.

Бундесвер уже привлекает украинских военных с боевым опытом в свои учебные программы. По мнению Ревекампа, украинские технологии, инновации и знания современной войны будут незаменимы для будущей обороны континента.

Украинский опыт меняет оборонную промышленность Европы

Сотрудничество с Украиной также может помочь Европе снизить зависимость от американских оборонных компаний. Немецкие и другие европейские стартапы уже заключают партнерства с украинскими производителями для использования их фронтового опыта и технологических разработок.

В Европе формируется новая экосистема молодых оборонных компаний, которая работает быстрее и гибче традиционных производителей. В частности, мюнхенский стартап Hypersonica смог создать и опробовать первый прототип сверхзвуковой ракеты всего за девять месяцев.

Авторы материала подчеркивают: Европа обладает достаточным технологическим и кадровым потенциалом для усиления собственной обороны, однако времени для этого остается все меньше. Именно поэтому сотрудничество с Украиной может стать одним из основных факторов безопасности континента.

Ранее издание The Guardian писало, что Европа оказалась «открытой» перед нападением РФ, потому что президент США Дональд Трамп «дал заднюю» по отношению к НАТО. Поэтому оборонные бюджеты стран-членов Альянса растут по всей Европе, особенно в странах, расположенных ближе к линии фронта с Украиной.

Даже если ядерный зонтик США выдержит, европейские правительства не исключают возможность того, что им, возможно, придется бороться с Россией без поддержки вооруженных сил США или с ее значительно меньшей поддержкой.

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