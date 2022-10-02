Украина может вступить в НАТО по ускоренной процедуре – как Финляндия и Швеция

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква отметил, что заявление президентов 9 стран Центральной и Восточной Европы следует интерпретировать как поддержку членства Украины в НАТО.

Украина может вступить в НАТО без выполнения Плана действий по членству.

Об этом сообщили в офисе президента.

Так, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква сказал во время комментария по заявлению девяти президентов стран Центральной и Восточной Европы, что государства поддержали членство Украины в НАТО.

По словам Жовквы, в этом заявлении они ссылались на саммит Альянса в Бухаресте в 2008 году, а не на заявку о вступлении в НАТО, которую Украина подала несколько дней назад.

"Все просто. Действительно, существует решение Бухарестского саммита, которое никуда не исчезало, где написано, что Украина станет членом НАТО. Там нет слова "когда-то". Там написано: Украина станет членом НАТО, первым этапом или одним из этапов должно быть предоставление ей Плана действий по членству. Заявление 2008 года. Сколько лет прошло с тех пор, мы все с вами видим, и насколько обстановка, особенно с начала открытой агрессии России против Украины, изменилась, мы тоже видим", — сказал Жовква.

По его словам, все решения саммитов НАТО по членству Украины действительны.

"Кстати, заявление Бухарестского саммита было подтверждено на Мадридском саммите (2022), когда в новой Стратегической концепции НАТО на следующие 10 лет было продублировано соответствующее положение, что Украина станет членом НАТО. Решение о членстве той или иной страны в НАТО, например, Как сейчас происходит с Финляндией и Швецией, принимаются на саммитах. Поэтому все решения саммитов НАТО по членству Украины — они возможны, и о них забывать нельзя и не надо", — отметил Жовква.

Он также добавил, что Украина может пройти путь членства в НАТО в ускоренном режиме.

"Сегодня две страны — Швеция и Финляндия — двигаются в НАТО без Плана действий по членству. Украина внимательно следит за этим процессом и увидела, что на самом деле, когда речь идет о том, что нельзя без ПДЧ, оказалось, что можно. Украина учитывает эти реалии, Украина учитывала те реалии, подавая заявку в пятницу. Украина также не прочь идти по этому пути", — сказал Жовква.

Он отметил, что заявление 9 президентов государств Центральной и Восточной Европы датировано сегодняшним числом – 2 октября, заявка Украины подана 30 сентября.

"Безусловно, это реакция лидеров 9 стран на заявку Украины о вступлении в НАТО, очень приятно, что такая реакция очень быстра", — подчеркнул Жовква.

Напомним, сегодня, 2 октября, в Сети начали публиковать фотографии военнослужащих ВСУ с флагом Украины у стелы в поселке Торское Донецкой области.

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