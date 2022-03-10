Украина надеется на статус кандидата для вступления в ЕС: что говорят европейские лидеры

Украина надеется на статус кандидата для вступления в ЕС: что говорят европейские лидеры

Решения по Украине будут приниматься на саммите ЕС, который начался в Версале.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина с нетерпением ожидает решения европейских партнеров по поводу заявки на предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом говорилось в его обращении вечером в четверг, 10 марта.

“Мы обращаемся с призывом не только к европейским лидерам, но и ко всем гражданам большой Европы: поддержите Украину сейчас. Украина точно заслужила право стать членом Европейского Союза”, — подчеркнул Денис Шмигаль.

По его словам, именно граждане стран-членов ЕС должны сейчас громко сказать свое слово, чтобы их правительства не сомневались в том, какое решение они должны принять.

Свою позицию лидеры Европейского Союза выскажут на саммите во французском Версале, где они собрались в четверг, 10 марта, чтобы договориться об общем ответе на войну в Украине, имея разные взгляды на то, как далеко можно зайти с экономическими санкциями, как быстро сократить импорт российских. энергоносителей и позволить ли Киеву быстро присоединиться к их блоку.

В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что исключает ускоренную процедуру членства Украины в Европейском Союзе. Он упомянул о соглашении по ассоциации с ЕС, заключенном в 2017 году. "Это курс, который мы должны соблюдать", — сказал немецкий канцлер.

В преддверии саммита премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также отверг призыв Украины о скорейшем членстве в ЕС. "Нет такого понятия, как ускоренное вступление, такого не существует", — сказал он.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Евросоюз хочет видеть в своей семье "свободную и демократическую Украину, с которой нас разделяет общая судьба".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон считает нереальным вести переговоры о вступлении в ЕС со страной, которая находится в состоянии войны.

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