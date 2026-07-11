Украина нанесла России удар, к которому не готовы даже США: в Fox News объяснили, почему

Нападение на Россию / © ТСН.ua

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Массированные удары украинских беспилотников по военной, логистической и энергетической инфраструктуре России не только создали серьезные проблемы для государства-агрессора, но и продемонстрировали появление нового типа угрозы, эффективно противодействовать которой пока не способны даже Соединенные Штаты.

Об этом в своей авторской колонке для Fox News пишет подполковник армии США в отставке Чак Девор.

По мнению американского военного эксперта, украинские войска смогли изменить ход войны благодаря широкому применению высокотехнологичных беспилотников и дальнобойных крылатых ракет собственного производства.

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«Украина перехватила инициативу благодаря оружию, которому россияне пока не могут противостоять: массированным дронам с искусственным интеллектом и дальнобойным крылатым ракетам», — отмечает ДеВор.

По его словам, удары по топливным колоннам, складам боеприпасов, железнодорожным узлам и мостам методично разрушают российскую логистику на южном направлении.

«Украинские удары фактически поставили значительную часть южного фронта России в условия логистической блокады», — отмечает автор.

Проблемы России

ДеВор отмечает, что кампания дальних ударов по нефтеперерабатывающим заводам и энергетической инфраструктуре РФ уже привела к существенному сокращению топливных мощностей страны-агрессора.

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По его оценке, перерабатывающие мощности России сократились более чем на треть, что уже привело к дефициту топлива, очередям на автозаправках и необходимости введения чрезвычайных мер.

Отдельно эксперт обращает внимание на атаки на предприятия российского военно-промышленного комплекса.

«Украинские силы нанесли удар по ключевому электротехническому заводу в Воронеже… Когда новые российские ракеты будут выпускаться с поврежденных заводов, они будут оснащены менее совершенной авионикой. Это скажется на точности», — пишет он.

От роев дронов никто не защищен

Американский подполковник считает, что украинский опыт должен стать серьезным сигналом и для Соединенных Штатов.

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По его словам, даже одна из самых мощных армий мира в настоящее время остается уязвимой перед массированными атаками дешёвых беспилотников.

«Значительная часть нашего флота — и авианосцы, и подводные лодки — остается уязвимой для массированных атак дронов… Авиабазы, энергосети и другая критическая инфраструктура также незащищены», — подчеркивает ДеВор.

Он предупреждает, что потенциальные противники США могут применять аналогичную тактику, запуская рои беспилотников с территории соседних государств или даже с гражданских торговых судов вблизи американского побережья.

Америка должна извлечь уроки

По мнению автора, Вашингтон должен как можно скорее инвестировать в многоуровневую систему противодроновой и противоракетной обороны, развитие собственных беспилотных технологий и модернизацию критически важной инфраструктуры.

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«Мы уже видели, на что способны дешёвые массовые дроны… Америка должна быстро усвоить эти уроки», — заключает ДеВор.

По его мнению, война в Украине стала примером того, как технологические инновации и массовое производство беспилотников способны существенно изменить баланс сил на поле боя. В то же время, отмечает эксперт, российская кампания воздушного террора не достигла своей цели, тогда как высокоточные украинские удары систематически подрывают военный потенциал государства-агрессора.

Напомним, президент США Дональд Трамп стал проявлять большее расположение к Украине, поскольку впечатлён её успехами на поле боя и способностью эффективно противостоять гораздо более сильному противнику.

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