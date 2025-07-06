Украина направила Германии секретный список, какое оружие хочет получить: что узнал Bild

IRIS-T / © Getty Images

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Германия после прихода к власти нового правительства во главе с канцлером Мерцом перестала публиковать информацию о новых поставках оружия. Официально это делается для того, чтобы «держать Путина в неведении». Критики утверждают, что это делается во избежание необходимости оправдывать общественности пропущенные или задержанные поставки. Украина также придерживается этого тайного соглашения, чтобы не отчуждать своего союзника.

Секретный список, которые Украина сейчас требует от канцлера Мерца, опубликовало немецкое издание Bild.

Запросы в поддержку достигают миллиардов евро. Говорят, что украинские военные планировщики представили его представителям германского правительства. Список представлен Bild, разделенный на три категории:

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противовоздушная оборона,

транспортные средства,

радиоэлектронная борьба.

Особое внимание уделяется системе противовоздушной обороны IRIS-T: Киев просит у Берлина четыре новых огневых установки, а также 2000 управляемых ракет (1500 для системы средней дальности IRIS-T SLM, 500 для системы малой дальности IRIS-T SLS) и 200 000 40-м.

Что касается бронетехники, то украинский список включает 1000 машин противоминной защиты, 200 гусеничных машин, 30 бронированных машин разминирования и до 30 инженерных бронированных машин WiSENT. Кроме того, для сил специальных операций понадобится 200 вездеходов.

Для защиты от российских беспилотников и разведывательных технологий Киев также желает 1000 глушителей GPS и 200 мобильных наземных радаров для обнаружения целей.

Военные круги и представители промышленности Германии подтвердили существование этого списка изданию BILD.

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Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом США Дональдом Трампом усиление ПВО Украины.