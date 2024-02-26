Украина направила Польше предложение и ждет срочного ответа по блокаде границы

Владимир Зеленский поручил срочно решить вопрос на границе, поэтому Украина ждет ответа от Польши как можно быстрее.

Украина передала Еврокомиссии предложения по решению проблем на границе с Польшей. Ответ нужен срочно.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на презентации платформы "Сделано в Украине", передает РБК-Украина.

"Предложения были переданы Еврокомиссии, были озвучены коллегам из Польши. Сейчас нужно делать все, чтобы ситуация была решена", – сказал Зеленский. Он поблагодарил аграриев и бизнес за понимание ситуации и достойное поведение на границе.

Как уточнила первый вице-премьер Юлия Свириденко, Украина согласна продлить мониторинг поставок трех товаров – яйца, сахар и курятины и расширять список товаров для мониторинга, как предлагает Польша, не намерена.

"Мы не соглашаемся на расширение списка", – сказала она.

Свириденко также отметила, что президент поручил срочно решить вопрос на границе, поэтому Украина ждет ответа от Польши как можно скорее. "Мы ждем ответа от Польши и 28 марта мы ждать не будем", – сказала она.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что готов встретиться с представителями Украины 28 марта.

Напомним, поляки усилят блокаду границы с Украиной 1 марта. В этот день возобновят свои протесты польские перевозчики, которые планируют заблокировать переходы в Гребеном, Дорогуске и Корчевой.