- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 163
- Время на прочтение
- 2 мин
"Украина — наш враг": Орбан сделал циничное заявление
Венгерский премьер в очередной раз высказался против вступления Украины в Евросоюз.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина требует от Евросоюза лишить его страну дешевых российских энергоносителей, что якобы приведет к росту стоимости коммунальных услуг для венгров.
Такое заявление венгерского премьера на «антивоенном митинге» в городе Сомбатхей цитирует index.hu.
«Любой, кто это говорит, является врагом Венгрии, поэтому Украина — наш враг», — цинично сказал Орбан.
Он добавил, что в случае отказа от российских энергоносителей расходы на коммунальные услуги для венгерских семей могут вырасти аж на 1 миллион форинтов (2600 евро) в год.
В этой речи Виктор Орбан также заявил, что самая большая угроза, по его мнению, заключается в том, что деньги, которые могли бы быть использованы для управления венгерской экономикой, «будут забраны и отданы Украине».
«Украинцы просят 1,5 триллиона долларов, включая наши деньги», — сказал он.
Венгерский премьер, который готовится к парламентским выборам в апреле этого года, также напугал людей на митинге тем, что если хоть один солдат ЕС появится на территории Украины без договоренности с россиянами, это будет означать вступление в войну.
Он добавил, что Украине нельзя позволять вступление в ЕС.
«Венгры не должны желать ни военного, ни экономического сотрудничества с украинцами, потому что они втянут нас в войну», — продолжал пугать своих сограждан глава правительства, который может потерять власть после поражения на выборах.
Напомним, ранее Виктор Орбан сделал скандальное заявление о том, что Венгрия заблокирует вступление Украины в ЕС на 100 лет.
В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига резко ответил, что планы венгерского премьера обречены на провал, поскольку «хозяин Орбана» в Москве не протянет еще 100 лет.