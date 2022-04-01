Украина не должна нести ответственность за катастрофы в РФ: Минобороны прокомментировало пожар на нефтебазе в Белгороде

Украина не должна нести ответственность за катастрофы в РФ: Минобороны прокомментировало пожар на нефтебазе в Белгороде

Спикер Министерства обороны прокомментировал пожар на нефтебазе в Белгороде.

"Украина обороняется от российской агрессии на своей территории и не должна нести ответственность за происходящие на территории России события", — сказал на брифинге сказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, отвечая на вопрос, причастна ли Украина к пожарам на нефтебазе в российском Белгороде, передает "Укринформ".

"Хочу отметить то, что на сегодняшний день Украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и все катастрофы, все события, происходящие на территории российской федерации", — сказал Мотузяник.

Он добавил, что подобные обвинения раздаются не в первый раз.

"Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать", – сказал Мотузяник.

В городе Белгороде, расположенном недалеко от границы с Украиной, произошел большой пожар на нефтебазе. Пострадали два работника.

Губернатор Белгородской области заявил, что пожар произошел из-за авиаудара, нанесенного украинскими военными вертолетами. Украинские власти инцидент пока никак не комментируют. В соцсетях распространяется видео, где видны два неустановленных вертолета, пролетающих на низкой высоте в районе пожара.