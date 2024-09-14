Украина не получит одну из обещанных систем ПВО Patriot: что произошло

О намерении передать Patriot Украине Нидерланды объявили еще в конце мая.

Нидерланды пока не смогут передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot из-за отказа от участия в поставках одного из союзников страны.

Об этом сообщает NL Times со ссылкой на Министерство обороны Нидерландов.

Сначала о намерении передать Patriot Украине Нидерланды объявили в конце мая. В нидерландском Минобороны уверяли, что страна имеет "основные компоненты" системы, а остальные детали должны были поставить другие государства.

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В июне Кайса Оллонгрен, на тот момент занимавшая пост министра обороны, заявила, что Нидерланды нашли страну для содействия в поставках. Планировалось передать Украине радар и не менее трех пусковых установок.

Однако теперь Министерство обороны Нидерландов сообщило, что "союзник не выполнил ранее взятое обязательство" по поставкам. В оборонном ведомстве не уточнили, о какой именно стране идет речь.

Действующий министр обороны Рубен Брекельманс добавил, что в настоящее время другие страны все еще ищут другие компоненты для завершения системы. Переговоры продолжаются с несколькими партнерами.

Напомним, Соединенные Штаты передадут Украине новые системы противовоздушной обороны в ближайшее время.

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