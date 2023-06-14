Украина не получит официальное приглашение на вступление в НАТО на июльском саммите — Столтенберг

Встреча в Вильнюсе, вероятно, приведет к послевоенным гарантиям безопасности и облегчит путь присоединения к Альянсу, когда придет время.

Украина может рассчитывать на новые гарантии безопасности стран НАТО на июльском саммите Альянса, но не следует рассчитывать на получение официального приглашения на членство во время встречи в Литве.

Об этом рассказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью USA Today в понедельник, 12 июня, во время поездки в Вашингтон.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивал на том, чтобы страны-члены НАТО обязались принять Украину в Альянс после завершения войны, чтобы помочь сдержать будущие нападения России на страну. В интервью этого месяца он сказал, что не видит "смысла" посещать Вильнюсский саммит без "сигнала" или подтверждения того, что Украина будет принята.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украине со временем будет предложено стать членом.

"Я думаю, что не стоит ожидать, что это произойдет в Вильнюсе", — сказал Столтенберг. Но что мы точно знаем, это то, что нам нужно рассмотреть запрос Украины на членство и следующие шаги. Между союзниками НАТО продолжаются консультации, и эти консультации еще не завершены”.

Решение о том, когда пригласить Украину в НАТО, будет приниматься консенсусом 31 члена Альянса.

Белый дом отказался высказать позицию по поводу сроков перед встречей Байдена и Столтенберга во вторник, 13 июня. Координатор по национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация Байдена ведет "активные переговоры" с Украиной по поводу ее долгосрочных оборонных потребностей накануне саммита.

Столтенберг заявил, что наиболее актуальной задачей для Украины, ведущей контрнаступление, является победа в войне как суверенное государство. "Потому что если они этого не сделают, вопрос членства вообще не будет обсуждаться".

“На саммите НАТО союзники выразят решительную поддержку Украине не только на словах, но и на деле. Ожидаю новых решений по конкретной поддержке”, — добавил Столтенберг.

Глава НАТО сказал, что Североатлантический союз работает над многолетним пакетом, который, вероятно, будет согласован на саммите. По его словам, пакет поддержки поможет Украине отвечать стандартам организации для членства.

Столтенберг призвал Зеленского принять участие во встрече, заявив, что для НАТО и Украины будет важно "продемонстрировать единство" в Вильнюсе, а для лидера важно присутствовать при принятии новых решений о том, как лучше поддержать Киев.

"Я считаю, что для президента Зеленского и для Украины очень важно видеть, что мы фактически активизируемся и обязуемся оказывать долгосрочную военную поддержку Украине", — подчеркнул Столтенберг.

Напомним, саммит Альянса состоится в Вильнюсе 11-12 июля. На него приглашен и президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал, что на саммите Украине нужно "четкое" приглашение в НАТО и гарантии безопасности на период, пока государство еще не будет членом Альянса. В то же время глава государства отмечал – Украина понимает, что не войдет в НАТО, пока идет война, и не ожидает войск Альянса на своей территории.

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