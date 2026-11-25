Фридрих Мерц / © Associated Press

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Россия не собирается ущемлять свои амбиции Украиной и уже усиливает напряженность в других частях Европы. Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил об угрозах Москвы и заявил, что европейцы намерены поставить ей четкие границы.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Clash Report.

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По его словам, Россия хорошо осознает свои цели, и они выходят за рамки войны против Украины. Особенно он обратился к представителям крайне правых и крайних левых политических сил, которые, по его мнению, недооценивают угрозу.

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«Представителям крайне правых и крайних левых невозможно достаточно часто повторять: Россия точно знает, чего хочет, и она стремится к большему, чем просто Украина. Тот, кто этого не понимает — или не понимает, как устроен этот мир, или преследует совсем другие цели», — подчеркнул Мерц.

Канцлер обратил внимание, что действия Москвы уже создают угрозы далеко за пределами украинского фронта.

В частности, по его словам, Россия ужесточает напряженность в Балтийском регионе, Польше и Черном море. Кроме того, Москва активизирует свою деятельность в космосе и территории самой Германии.

Мерц подчеркнул, что российская деятельность в его стране происходит даже ценой человеческих жизней, однако в приведенном заявлении не уточнил, какие именно случаи идет речь.

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На фоне этих угроз немецкий канцлер пообещал, что Европа не будет оставаться в стороне.

«Именно поэтому мы, европейцы, укажем России на ее границе – в обоих смыслах этого слова», – подытожил Мерц.

Таким образом, канцлер дал понять, что речь идет как о защите европейских границ, так и о необходимости сдерживать дальнейшие действия Москвы.

Россия наращивает военные силы у границы с Финляндией

Напомним, Россия активно строит военную базу Каменка на Карельском перешейке, примерно в 60 километрах от границы с Финляндией. Как сообщает финская телерадиокомпания Yle, о масштабной модернизации свидетельствуют спутниковые снимки.

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После восстановления Ленинградского военного округа в 2024 году Москва начала развертывать в Каменке 69-ю мотострелковую дивизию. Если раньше там базировались около 4400 военных, то штат новой дивизии должен составить 11 тысяч человек. Часть ее военнослужащих принимает участие в боевых действиях против Украины, в частности, на Харьковщине.

Спутниковые снимки показали демонтаж старых казарм и ангаров, строительство новых построек и обустройство стрельбищ. Кроме того, к газовой сети подключили 22 многоквартирных дома, рассчитанных примерно на 1600 квартир для семей военных.

Модернизация базы является частью планов Кремля по усилению военного присутствия вблизи границ НАТО после вступления Финляндии и Швеции в Альянс.

Ранее военные в Финляндии зафиксировали вероятный залет российского вертолета на территорию страны. Максимальная глубина вхождения чужого воздушного судна в небо соседнего государства достигла более четырех километров.

Россия может продолжить диверсии в Европе даже после завершения войны в Украине

Напомним, министр Польши, ответственный за работу спецслужб, Томаш Семоняк предупредил в интервью Politico, что даже мирное соглашение по Украине вряд ли остановит российскую диверсионную кампанию в Европе.

По его словам, в последние месяцы Москва активизировала тайные операции, направленные против железных дорог, коммуникационного оборудования, складов и оборонных предприятий. Цель таких атак, по мнению Семоняка, не только помешать поставке помощи Украине, но и запугать европейские правительства и ослабить НАТО. Кремль свою причастность к многочисленным инцидентам отрицает.

В частности, в 2025 году диверсанты, которые, по данным польской стороны, действовали по приказу России, взорвали участок железной дороги вблизи Варшавы. А в ноябре 2026-го в Эстонии предотвратили попытку поджога завода по производству беспилотников, в которой местные власти обвинили российскую разведку.

Семоняк также предположил, что нарушение воздушного пространства Польши российскими объектами может быть проверкой реакции НАТО. В то же время Москва продолжает требовать сокращения военного присутствия Альянса до уровня 1997 года , что предполагало бы вывод союзнических сил из Польши и стран Балтии.

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