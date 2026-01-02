"Украина никогда не вернет деньги": Бабиш отказался гарантировать кредиты Киеву

Андрей Бабиш / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сделал ряд заявлений по дальнейшей поддержке Украины. Политик подчеркнул, что Прага хоть и поддерживает Киев, однако не готова предоставлять финансовые гарантии и выделять средства из собственного бюджета.

Об этом он сообщил в интервью изданию Denik.

Бабиш объяснил свою позицию сложным экономическим положением внутри самой Чехии. По его словам, любая гарантия по кредиту фактически становится государственным долгом.

Реклама

«Мы больше не можем давать Украине деньги из чешского бюджета, потому что нам не хватает даже на поваров для наших школ. Гарантия фактически долг, потому что понятно, что Украина никогда не сможет вернуть эти деньги», — заявил чешский премьер.

Он также подсчитал общий объем европейской помощи, который, по его данным, уже составил 377 млрд евро. Бабиш напомнил, что Чехия ежегодно вносит в бюджет Евросоюза около 2,5 млрд. евро (60-62 млрд. крон), и именно это он считает достаточным вкладом в помощь.

Особое внимание политик уделил дипломатическим усилиям. Бабиш выразил недовольство тем, что на декабрьском саммите ЕС лидеры стран «почти не говорили о мире». Он раскрыл детали своего разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которому предлагал конкретный таймлайн завершения боевых действий.

Прекращение огня перед Рождеством.

Окончательное окончание войны — 24 февраля 2026 года.

Эту идею, по словам Бабиша, он также обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом.

Реклама

Комментируя ситуацию на фронте, Бабиш призвал быть реалистами и сослался на мнение неназванных экспертов.

«В то же время мы должны быть реалистами: если кто-то говорит, что мы победим Россию, эксперты утверждают, что нет», — подчеркнул он.

По репарациям премьер Чехии согласился, что Россия как агрессор должна заплатить за разрушение, но подчеркнул, что это станет возможным только после полного завершения войны.

В завершение Бабиш четко очертил курс своего правительства, противопоставив его политике предшественников. Он заявил, что война в Украине больше не будет занимать центральное место в повестке дня Праги, поскольку страна «не будет иметь на нее никакого влияния».

Реклама

«У нас Чехия на первом месте, и она будет оставаться такой еще четыре года», — подытожил премьер-министр.

Напомним, в Германии обсуждается возможное усиление миграционной политики, которое может затронуть и украинских беженцев. В частности, партия ХСС выступила с инициативой пересмотреть правила пребывания иностранцев и заявила, что украинские мужчины призывного возраста должны вернуться в Украину для защиты своего государства.

Также в ХСС предлагают обязать искателей убежища использовать свои финансовые ресурсы для покрытия расходов на проживание в Германии и готовят планы масштабных депортаций мигрантов из других стран в 2026 году.