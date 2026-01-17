"Украина никогда не выиграет войну" - министр обороны Италии

Война России против Украины / © ТСН.ua

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что завершить войну в Украине может только тот, кто ее начал, имея в виду президента РФ Владимира Путина.

Его слова цитирует издание Clash Report.

«Италия не начинала эту войну, Украина не начинала эту войну, Европа не начинала эту войну, НАТО не начинало эту войну. Кто-то ее начал и только этот человек может закончить или не закончить ее завтра», — подчеркнул глава итальянского оборонного ведомства.

Гвидо Крозетто добавил, что с начала полномасштабного вторжения в 2022 году войска государства-агрессора захватили мизерных полтора процента территории ценой тысяч смертей ежедневно. При этом, по его мнению, Украина не сможет победить этого врага.

«Украина не может и никогда не выиграет войну. Украина пытается выжить. Настоящая победа Украины заключается в том, чтобы она выстояла сегодня», — подчеркнул он.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что главным инструментом для формирования гарантий безопасности для Украины станет система безопасности, подобная статье 5 НАТО. Поэтому отправлять итальянских солдат для усиления украинской армии сейчас нецелесообразно.