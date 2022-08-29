Украина обратилась к Турции с запросом о судне, которое могло провезти через Босфор российские ракетные системы

В Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Турции через проход по проливу Босфор зафрахтованного Минобороны РФ судна.

В понедельник, 29 августа, заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий выразил обеспекоенность послу Турции Ягмуру Ахмету Гюльдере по поводу прохода по проливу Босфор зафрахтованного Минобороны РФ судна Sparta II, которое, вероятно, перевозило из Сирии ракетные системы С-300.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Посольству Турции была вручена вербальная нота МИД Украины по поднятому вопросу.

Замминистра также привлек внимание посла Турции к тому, что согласно положениям Конвенции о режиме проливов от 20 июля 1936 года, указанное судно подпадает под определение военного корабля.

"Николай Точицкий обратился с запросом к турецкой стороне о предоставлении официальной информации о грузе, перевезенном судном Sparta II через пролив Босфор, а также мерах, предпринятых Турцией для выполнения положений Конвенции и предотвращения дальнейшей эскалации российско-украинской войны", — говорится в сообщении.

Во время встречи с послом замминистра выразил надежду, что турецкая сторона будет неукоснительно придерживаться своего решения от 28 февраля 2022 года о закрытии черноморских проливов для российских военных кораблей во время российско-украинской войны.

Напомним, в конце июля торговое судно Sparta II прошло турецкий пролив Босфор по пути из Сирии в порт Новороссийск. Представители европейской разведки уверены, что судно перевозило военную технику для поддержки российской агрессии.

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