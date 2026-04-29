Украина помогала США в обороне — что сказал Зеленский / © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина оказывала оборонную помощь не только странам Ближнего Востока, но и отдельным объектам в Соединенных Штатах.

Об этом он сказал в интервью Newsmax.

Зеленский прокомментировал участие Украины в поддержке американских военных структур за границей.

По его словам, Украина направляла военных специалистов и оборудование в ряд стран, которые обращались с соответствующими запросами.

«Мы отправляли помощь в несколько стран, которые нас об этом просили, и не только на Ближний Восток. Некоторые учреждения в Соединенных Штатах также обращались к нам за поддержкой. Мы партнеры и приняли решение помочь», — заявил президент.

Он также добавил, что речь идет, в частности, о поддержке американских баз.

«Я думаю, что мы помогли Соединенным Штатам. Если США считают, что они нас об этом не просили — хорошо», — отметил Зеленский.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о рассмотрении продления блокады как основного источника влияния на Иран. Однако, по его словам, он будет рассматривать и возможность возобновления военных действий.

Между тем, министр обороны США Пит Хегсет объяснил, почему гордится войной в Иране, и сравнил ее с прошлыми длительными войнами США в Ираке, Афганистане и Вьетнаме. В то же время он заявил, что через два месяца войны гордится ее результатами.

