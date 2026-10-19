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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Украина оплатила ракеты Patriot, но часть поставок до сих пор не согласовали — Зеленский о дефиците ПВО

США сократили поставки ракет для систем Patriot в четыре раза, а часть уже оплаченных Украиной боеприпасов до сих пор не получила согласования от Вашингтона, заявил Владимир Зеленский.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Patriot

Patriot / © Getty Images

США поставляют Украине только 12 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в месяц. Это примерно в четыре раза меньше, чем при президентстве Джо Байдена. Часть уже оплаченных Украиной поставок до сих пор не получила согласования.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Bloomberg .

Не все поставки согласованы

Ракеты к Patriot являются основным средством перехвата российских баллистических ракет, наносящих значительные разрушения инфраструктуре украинских городов. Украина покупает эти боеприпасы у США, в частности, по программе PURL, в рамках которой союзники оплачивают американское оружие для Украины.

По словам Зеленского, сейчас Украина получает 12 ракет в месяц. При администрации Джо Байдена поставки были примерно в четыре раза больше. Тогда ракеты передавали бесплатно как военную помощь, а сейчас Украина их покупает.

Мы заплатили за оружие. Часть поставок согласовали, а остальные нет. И это не технический вопрос», - подчеркнул президент.

Защита от баллистики: Зеленский предложил США договоренность

Президент Украины предложил Вашингтону договориться: Украина прекращает удары по российскому дизельному топливу, а США снабжают ракеты Patriot для защиты украинских объектов.

«Но они просто хотят, чтобы мы перестали бить по дизтопливу. А если мы ударим, нас от чего отключат», — сказал Зеленский.

Ситуация с перехватом русской баллистики остается сложной. По информации CNN, в Украине снова закончились ракеты-перехватчики Patriot. Из-за этого отразить последний массированный удар баллистическими ракетами не удалось.

Ранее Зеленский рассказывал, что Украина получает ракеты от лидеров других государств небольшими партиями по одной-две. По его словам, масштабно помочь с подобными поставками могут только США.

В то же время Испания и Греция отказываются передать Украине ракеты Patriot , хотя у части этих боеприпасов истекает срок годности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у государства есть большой дефицит ракет к системам ПВО Patriot. В то же время, Украина продолжает получать ракеты благодаря программе PURL и помощи европейских партнеров.

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