Наступление российских оккупантов на север и Харьковской области было провальным. Украинские вооруженные силы остановили его.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, сообщает УНИАН.

По его словам, количество российских потерь очень велико, однако никаких целей они не добились.

"Украина остановила Россию, и мы надеемся, что Украина и дальше будет пользоваться своим правом, которое четко совпадает с уставом ООН — правом защищаться", — подчеркнул чиновник.

Ситуация в Харьковской области

Бои за Волчанск Харьковской области продолжаются. Российские войска продвинулись северо-восточнее Харькова на фоне продолжающихся позиционных боев. Оккупанты достигли определенных "успехов" в пределах восточной окраины Волчанская.

Между тем боец 2-го отдельного отряда Центра спецназначения Омега на псевдо "Стиг" подчеркнул, что блицкриг на Харьковщине остановлен. На фоне этого враг прибег к смене тактики. Однако продвигаться захватчикам больше не удается.

Руководитель штаба Российского Добровольческого Корпуса, воюющего на стороне Украины, Александр "Фортуна" рассказал, что оккупанты продолжают "мясные штурмы", на которые отправляют достаточно большими соединениями пехоту. В частности, таким образом войска РФ пытаются создать определенную ячейку напряжения на границе.