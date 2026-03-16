Украина отходит на задний план: как война в Персидском заливе помогает Путину

Персидский залив

Конфликт на Ближнем Востоке превратил российское вторжение в Украину в «забытую войну». Пока мир фокусируется на событиях в Персидском заливе, Россия получает новые возможности для наполнения бюджета, а США и их союзники дефицит оружия и смену приоритетов.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Аналитики предупреждают, что единственным настоящим победителем новой эскалации на Ближнем Востоке может стать Владимир Путин.

Почему война на Ближнем Востоке играет на руку России?

Издание выделяет три ключевых фактора, которые критически избивают по обороноспособности Украины:

Исчерпание арсеналов

Высокотехнологичное вооружение, которое должно было поступить в Украину для борьбы с агрессором, теперь тратится на сбивание дешевых иранских дронов и защиту интересов в Заливе. Возможность союзников закупать американское оружие для нужд Киева фактически блокируется из-за роста потребностей США на собственные операции.

Нефтяная «подкормка»

Блокировка Ормузского пролива привела к скачку цен на нефть. Более того, США вынуждены смягчать санкции против российской нефти, чтобы стабилизировать мировые рынки, мгновенно наполняющие сокровищницу Кремля.

Потеря внимания

Несмотря на уверения западных лидеров, что они «не забудут об Украине», фокус Дональда Трампа и других политиков переместился. Владимир Зеленский, недавно ведший переговоры в Париже, оказался в ситуации, когда европейские лидеры, несмотря на декларации поддержки, вынуждены заниматься собственными вызовами безопасности.

Европа должна действовать немедленно

В ситуации, когда США смещают вектор внимания, роль Европы становится решающей. Однако на пути к эффективной помощи остаются большие препятствия. Речь идет, во-первых, о блокаде помощи. То есть, Венгрия продолжает тормозить кредитную программу ЕС на 90 миллиардов евро, требуя возобновления транзита российской нефти через трубопровод «Дружба». Зеленский называет это откровенным шантажом. А во-вторых, речь идет о замороженных активах. Авторы The Telegraph отмечают, что если Европа хочет изменить ход войны, она должна немедленно разблокировать замороженные российские активы на миллиарды долларов и передать их на нужды ВСУ.

«Сейчас когда мировая экономика сталкивается с непредсказуемой судьбой, Зеленский имеет полное право волноваться за будущее своей страны. Если Запад не найдет способа решить эти проблемы, единственным победителем в этой неразберихе окажется сидящий в Кремле автократ», — резюмирует издание.

Напомним, война США и Ирана может изменить глобальную безопасность. Иран атакует нефтяные объекты и инфраструктуру в странах Персидского залива, минует Ормузский пролив, а в Вашингтоне до сих пор не могут спрогнозировать, когда завершится военная операция.