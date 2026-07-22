Украинские дроны / © ТСН.ua

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Украина одобрила экспорт боевых беспилотников в США для участия в программе Пентагона «Drone Dominance» («Доминирование дронов»).

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, осведомленный о ходе переговоров.

По информации собеседника агентства, решение было принято на фоне переговоров между Киевом и Вашингтоном о расширении сотрудничества в сфере беспилотных технологий.

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Украинские дроны, доказавшие свою эффективность во время войны с Россией, вызывают всё больший интерес со стороны иностранных партнёров, стремящихся изучить украинский опыт и получить образцы для испытаний.

Источник в агентстве Reuters сообщил, что разрешение на экспорт получили шесть украинских компаний, каждая из которых сможет поставить в Соединенные Штаты около 100 беспилотников. В то же время официальных комментариев от украинской или американской стороны по этому поводу пока не поступало.

Как отмечает агентство, Украина уже заключила соглашения об экспорте беспилотных систем с рядом европейских и ближневосточных государств. Кроме того, Киев в последнее время ослабил ограничения на экспорт оборонных технологий, хотя государство по-прежнему осуществляет жесткий контроль за поставками военной продукции за рубеж.

Reuters также напоминает, что Drone Dominance — это масштабная программа Министерства обороны США по отбору малых ударных беспилотников. В рамках конкурса десятки производителей испытывают свои разработки в условиях, максимально приближенных к реальному полю боя.

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По данным агентства, первый этап программы выиграл беспилотник, совместно разработанный украинской компанией Skyfall и британской компанией Skycutter.

Напомним, ранее США впервые испытали украинские беспилотные надводные аппараты класса Magura в Индо-Тихоокеанском регионе. Речь идет о дронах, которые Украина применяла против российского Черноморского флота.

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