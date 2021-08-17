Украина отправляет самолет в Афганистан: на возвращение домой ожидает более 150 украинцев

Украина отправляет самолет в Афганистан: на возвращение домой ожидает более 150 украинцев

Украинский самолет в Кабул должен прибыть во вторник, 17 августа.

Для эвакуации украинцев из Афганистана в Кабул отправится украинский самолет. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире "Украина 24".

По его словам, рейс состоится уже сегодня, 17 августа.

"Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы не требовалось рейсов, чтобы выполнить свой долг", — подчеркнул Данилов, отметив, что ситуация находится на личном контроле президента Украины Владимира Зеленского.

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По последним данным, которые опубликовал на своей Facebook-странице министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, 153 украинца, которые находятся в Афганистане, связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой.

"Это граждане Украины, которые находятся на военной базе, где выполняли работы по контракту; украинцы афганского происхождения, которые посещали родственников; бизнесмены и другие граждане Украины. Самое главное сейчас — это, чтобы они добрались до кабульского аэропорта ", — написал глава МИД.

Дмитрий Кулеба сообщил, что со всеми, кто дает о себе знать, украинские дипломаты находятся на постоянной связи, и заверил, что прямой угрозы жизни украинских граждан пока нет.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, из столицы Афганистана Кабула в Украину экстренно вылетели более трех десятков наших граждан.

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