Украина отправляет в Грецию отряд пожарных, чтобы помочь тушить лесные пожары

Украина отправляет в Грецию отряд пожарных, чтобы помочь тушить лесные пожары

В Грецию прибудут сотни опытных спасателей со всей страны.

Украина направит в Грецию сводный отряд украинских спасателей для помощи в борьбе с лесными пожарами.

Такое решение приняло правительство, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Сводный отряд украинских спасателей отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами. На выполнение задания Президента Владимира Зеленского, Правительство на внеочередном заседании одобрило проект протокольного решения о направлении в Грецию сотни опытных спасателей со всей страны", — написал украинский премьер.

Шмыгаль пожелал Греции как можно быстрее обуздать разрушительную стихию.

Напомним, каждое лето Грецию охватывают лесные пожары, однако в этом году огонь — сильнейший за последние несколько лет.

Началось все с лесных возгораний. Первым загорелся остров Пелопоннес, возле города Патры. Местные власти были вынуждены эвакуировать четыре села вблизи, а также перекрыть почти трехкилометровый мост Рио-Антирио, соединяющий полуостров и материковую часть Греции.

Основная причина массовых пожаров в стране — аномальная жара, которой Греция не знала почти 35 лет. В некоторых регионах температура днем достигает отметки 45 градусов. И хотя лесные пожары в Греции вспыхивают каждый год, экологи говорят, что из-за глобального потепления ситуация будет становиться все хуже.

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