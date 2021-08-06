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Украина отправляет в Грецию отряд пожарных, чтобы помочь тушить лесные пожары

Украина отправляет в Грецию отряд пожарных, чтобы помочь тушить лесные пожары

Associated Press

В Грецию прибудут сотни опытных спасателей со всей страны.

Украина направит в Грецию сводный отряд украинских спасателей для помощи в борьбе с лесными пожарами.

Такое решение приняло правительство, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Сводный отряд украинских спасателей отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами. На выполнение задания Президента Владимира Зеленского, Правительство на внеочередном заседании одобрило проект протокольного решения о направлении в Грецию сотни опытных спасателей со всей страны", — написал украинский премьер.

Шмыгаль пожелал Греции как можно быстрее обуздать разрушительную стихию.

  • Напомним, каждое лето Грецию охватывают лесные пожары, однако в этом году огонь — сильнейший за последние несколько лет.
  • Началось все с лесных возгораний. Первым загорелся остров Пелопоннес, возле города Патры. Местные власти были вынуждены эвакуировать четыре села вблизи, а также перекрыть почти трехкилометровый мост Рио-Антирио, соединяющий полуостров и материковую часть Греции.
  • Основная причина массовых пожаров в стране — аномальная жара, которой Греция не знала почти 35 лет. В некоторых регионах температура днем достигает отметки 45 градусов. И хотя лесные пожары в Греции вспыхивают каждый год, экологи говорят, что из-за глобального потепления ситуация будет становиться все хуже.

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