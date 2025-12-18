Украина отреагировала на слова министра Сербии о "территориальном наказании"

Георгий Тихий / © МИД Украины

Георгий Тихий прокомментировал скандальное заявление министра информации и телекоммуникаций Сербии Бориса Братины, сравнившего украинцев и хорватов, заявив, что обе нации должны «платить территорией» за исторические события.

В своем комментарии украинский дипломат предложил сербскому чиновнику «переориентировать» свои призывы на свою страну, передает «Радио Свобода».

«Министру информации Сербии Борису Братине, заявившему, что Хорватия должна „платить территорией“, предлагаем направить такие высказывания на территории собственного государства. Как говорит украинская пословица: в закрытый рот муха не залетит», — сказал он.

Ранее сербский министр в комментарии для сербского телевидения, который затем распространили хорватские СМИ, призвал «наказать» Хорватию за исторические события, отмечая, что хорваты «должны платить территорией», в отличие от физического насилия, , мол, так же, как и Украина за ее исторические события.

«Как и украинцы, они (хорваты — ред.) должны платить территорией. Иного наказания нет. Конечно, никто не намерен убивать хорватов только из-за их национальности. Но Хорватию нужно каким-то образом наказать за участие в Первой и Второй мировой войнах, а также за действия с начала 1990-х годов», — заявил Братина.

Министерство иностранных дел Хорватии официально не комментировало это заявление.

Ранее стало известно, что Сербия вместе со странами Европы готовится к потенциальной войне с Россией. В частности, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа, включая его страну, готовится к возможной войне с Россией, ведь такая перспектива «становится все более очевидной».