Украина парализует главный порт России: Москва пошла на экстренные ограничения

Нефтяной танкер / © Associated Press

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Россия временно ограничила движение судов в порт Новороссийск и из него из-за угрозы атак украинских беспилотников.

Об этом сообщает Reuters.

По информации трех источников в зерновой отрасли, ограничения начали действовать 22 июля. С севера до 05:00 судам запрещено заходить в порт и покидать его.

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Собеседники агентства утверждают, что соответствующее распоряжение было передано устно, а официальных документов на этот счет не разглашали.

В то же время, по их словам, вне ночных ограничений порт продолжает работать в обычном режиме, а экспорт зерна якобы не претерпел существенных изменений.

Как работает порт

Новороссийск является самым крупным морским портом России по объемам перевалки грузов. Через него проходит до трети российского экспорта зерна.

Введенные ограничения появились после аналогичных мер, которые ранее в этом месяце ввели в Азовском море и Керченском проливе.

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Помимо зерна через порт Новороссийска также транспортируют нефть, металлы и контейнерные грузы.

Согласно правительственному распоряжению от 21 июля, судам также запретили швартоваться в районах без средств противовоздушной обороны в портах Азов в Азовском море и Кавказ в Керченском проливе.

В то же время, Новороссийск рассматривают как один из главных портов для перевалки зерна, которое перенаправляют с Азовского моря.

После сообщений о ночных ограничениях сентябрьские фьючерсы на пшеницу на бирже Euronext выросли на 4,5%.

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Ранее сообщалось, что благодаря дальнобойным дронам и ударам по ПВО Украина без собственного флота заставила российские суда скрываться у выходов из акватории.

Мы ранее информировали, что в течение 12 дней операции «МоЛоЧКа» Силы беспилотных систем ВСУ поразили 159 судов из состава «теневого флота» России в Азовском и Черном морях.

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