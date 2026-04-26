"Украина перебирает на себя роль США в мире": оценка аналитиков NYT

Украина берет на себя роль США в мире / © Associated Press

Реклама

Украина революционировала наземную войну и завела Россию в тупик. Также Украина стала незаменимым партнером по безопасности западного альянса и в войне с Ираном в частности.

Об этом пишет The New York Times.

Украина берет на себя роль США: обзор аналитиков

Обозреватель Дэвид Френч пишет, что Украина, которая могла распасться в начале полномасштабной войны с Россией, не только выдержала, но и изменила ход войны, заведя российских оккупантов на поле боя в тупик.

Реклама

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский делает то, что было бы немыслимо еще два года назад — показывает миру, как постамериканский свободный мир может сохранить свободу и независимость. Перебирание Украиной на себя роли США может быть плохой новостью для Соединенных Штатов.

Стратегическая ситуация в войне в Украине стала меняться. На прошлой неделе это подтвердил австралийский генерал-майор в отставке и военный аналитик Мик Райан. Он написал, что Украина в значительной степени стабилизировала линию фронта на Востоке. Также углубила коалицию, дипломатически изолировала Россию и заметно развила собственную вооруженную промышленность.

Эта совокупность факторов делает Украину менее зависимой от внешней поддержки.

«Уже не совсем корректно думать об Украине как об отчаянном аутсайдере; она становится независимым государством. Даже борясь за свое существование против России, она, как сообщается, достигает оборонных соглашений со странами Персидского залива и с Соединенными Штатами — и на этот раз Украина оказывает военную помощь», — пишет Дэвид Френч.

Реклама

В феврале 2025 года Трамп высказал Зеленскому фразу об отсутствии карт, которая уже стала «крылатой». За год ситуация изменилась настолько, что теперь Украина делится собственными картами.

Американцы предполагают, что именно украинское войско может быть самой закаленной в боях сухопутной силой. Несмотря на то, что численность армии США больше украинской, Вооруженные силы США не имеют такого уникального опыта, особенно в боях с Россией.

Несмотря на то, что у Украины есть проблема с человеческими ресурсами, войску удалось адаптироваться к войне с помощью использования дронов.

Изменения происходит не только в Украине. Страны Европы также начинают работать над оборонкой, чтобы снизить зависимость от США. Активнее всего работают Франция, Германия и Канада.

Реклама

«Я не думаю, что американцы до конца осознают чрезвычайную цену хвастовства и ошибок Трампа», — пишет аналитик.

Он добавил, что второй срок президентства Трампа навредит американским альянсам целого поколения. США могут начать терять свою роль лидера свободного мира, если этот процесс уже не начался.

Удары Украины по российским НПЗ разрушают режим Путина. Об этом заявил политтехнолог Тарас Загородний. Это уже повлекло за собой необратимые процессы внутри Кремля, а среди российских элит начал назревать серьезный раскол.

Работает и психологический эффект: война все чаще переходит на территорию агрессора.

Реклама

Бывший специальный представитель США по переговорам по Украине, посол Курт Волкер, сделал прогноз, по которому Россия вскоре потребует прекращения огня. Он убежден, что финансовые и человеческие ресурсы России постепенно иссякают. Финансовая способность РФ оплачивать войну совсем скоро иссякнет.