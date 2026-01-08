Украина переносит часть производства дронов и ракет в Польшу: заявление Сикорского

Радослав Сикорский / © Associated Press

Реклама

Украина начала перенос части своего производства дронов и ракет на территорию Польши.

Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью TVP World.

По его словам, Польша уже внесла свой вклад в 48 партий поставок западного вооружения для Сил обороны. Украина теперь отвечает взаимностью, размещая производственные мощности в Польше.

Реклама

Кроме того, Сикорский анонсировал, что в будущем есть планы на оборонные проекты в рамках программы ЕС SAFE.

«Мы используем безопасный механизм ЕС, по которому 44 миллиарда евро будет израсходовано на усиление оборонной промышленности. Некоторые проекты будут реализованы с европейскими партнерами, а также с Украиной», — сказал он.

Ранее Кирилл Буданов сделал неутешительный прогноз о ракетно-дроновых ударах России.