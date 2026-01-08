ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1184
Время на прочтение
1 мин

Украина переносит часть производства дронов и ракет в Польшу: заявление Сикорского

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о переносе производства украинских дронов в Польшу.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский / © Associated Press

Украина начала перенос части своего производства дронов и ракет на территорию Польши.

Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью TVP World.

По его словам, Польша уже внесла свой вклад в 48 партий поставок западного вооружения для Сил обороны. Украина теперь отвечает взаимностью, размещая производственные мощности в Польше.

Кроме того, Сикорский анонсировал, что в будущем есть планы на оборонные проекты в рамках программы ЕС SAFE.

«Мы используем безопасный механизм ЕС, по которому 44 миллиарда евро будет израсходовано на усиление оборонной промышленности. Некоторые проекты будут реализованы с европейскими партнерами, а также с Украиной», — сказал он.

Ранее Кирилл Буданов сделал неутешительный прогноз о ракетно-дроновых ударах России.

Дата публикации
Количество просмотров
1184
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie