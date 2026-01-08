- Дата публикации
Категория
Мир
Украина переносит часть производства дронов и ракет в Польшу: заявление Сикорского
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о переносе производства украинских дронов в Польшу.
Украина начала перенос части своего производства дронов и ракет на территорию Польши.
Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью TVP World.
По его словам, Польша уже внесла свой вклад в 48 партий поставок западного вооружения для Сил обороны. Украина теперь отвечает взаимностью, размещая производственные мощности в Польше.
Кроме того, Сикорский анонсировал, что в будущем есть планы на оборонные проекты в рамках программы ЕС SAFE.
«Мы используем безопасный механизм ЕС, по которому 44 миллиарда евро будет израсходовано на усиление оборонной промышленности. Некоторые проекты будут реализованы с европейскими партнерами, а также с Украиной», — сказал он.
