Украина переписывает правила войны для НАТО: Запад признает новую реальность

Война в Украине меняет будущее НАТО / © ТСН

Война в Украине полностью меняет будущее НАТО. Путин начал войну в Украине якобы ради того, чтобы оттеснить НАТО. Вместо этого российский диктатор создал самую закаленную в боях армию Европы.

Об этом пишет Fox News.

После четырех лет полномасштабной войны в Украине официальные лица на восточном фланге НАТО все чаще считают, что будущее Североатлантического союза уже переписывается на украинском поле боя.

От применения беспилотников и киберзащиты до повышения устойчивости гражданского населения и мобилизации — восточноевропейские чиновники считают, что украинская армия стала одной из самых закаленных в боях в мире.

Это заставляет НАТО переосмыслить подход к будущим войнам. На этой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на ежегодный саммит Альянса, который состоится в Анкаре в июле.

Он добавил, что Украина стала крайне важной для будущего НАТО, несмотря на то, что не является членом альянса.

На этой неделе дебаты о будущем НАТО обострились, поскольку министры иностранных дел стран Альянса собрались в Швеции в преддверии крупного саммита НАТО.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал предстоящую встречу одним из важнейших саммитов лидеров в истории НАТО.

Среди основных проблем, которые будут обсуждаться на саммите, — нехватка боеприпасов. Именно поэтому Пентагон изучает украинский опыт изготовления дешевого и эффективного оружия.

«Ряд стран перенимают опыт Украины в преобразовании ее оборонно-промышленной базы, как с точки зрения качества, так и в плане колоссального увеличения количества вооружений на передовой», — сказал отставной генерал-лейтенант Ричард Ньютон.

Стоит вспомнить, что Путин угрожал Украине войной якобы из-за «расширения НАТО» и амбиций Украины вступить в Альянс. Полномасштабная война в Украине ускорила расширение НАТО, ведь к нему присоединились Финляндия и Швеция.

В НАТО предполагают, что когда-нибудь Европе, возможно, придется защищать себя самой, без участия США. Именно поэтому европейские коллеги активно изучают украинский опыт беспилотников и новых технологий.

Сейчас Украина не является членом НАТО, и Североатлантический союз избегает предложений вступления с конкретными сроками и полномочиями. Там опасаются, что вступление Украины в НАТО спровоцирует Путина. Но по всей Восточной Европе официальные лица все чаще утверждают, что будущее альянса может зависеть от Украины.

Напомним, президент Чехии Петр Павел в интервью The Guardian заявил, что постоянные провокации России на восточном фланге НАТО требуют решительного, жесткого и асимметричного ответа, поскольку только дипломатический путь лишь развязывает Кремлю руки.

Из-за регулярных инцидентов с российскими БпЛА и РЭБ в Балтии он призвал принять железное решение сбивать любые летательные аппараты РФ, которые нарушают воздушное пространство.

Кроме военных действий, чешский лидер предлагает болезненные для российской экономики и технологий асимметричные шаги: полное отключение РФ от глобального интернета, блокирование спутников и окончательное отрезание всех российских банков от мировых финансовых систем.

Павел подчеркнул, что Россия действует по доктрине «эскалация ради деэскалации», поэтому молчание НАТО лишь провоцирует дальнейшее продвижение Кремля. В то же время президент Чехии выразил разочарование пассивностью Европы, которая не способна сформировать собственную послевоенную стратегию безопасности и ожидает решения из Вашингтона. Это делает Европу слабой в глазах России.

Он также подверг критике нехватку решимости США, призвав американских переговорщиков действовать значительно жестче и связывать любое ослабление санкций исключительно с полным прекращением огня и выводом российских войск из Украины.

