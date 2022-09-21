"Украина побеждает, Путин признал провал" — глава Минобороны Британии о частичной мобилизации в РФ

Полномасштабное вторжение России в Украину терпит поражение и РФ становится мировым изгоем. В то время как в этой войне побеждает Украина.

Объявление диктатором Кремля Владимиром Путиным в Российской Федерации частичной мобилизации и планы с незаконной аннексии части Украины являются фактическим признанием того, что его так называемая "специальная военная операция" в Украине проваливается.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, говорится на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Нарушение президентом Путиным собственных обещаний не мобилизовать часть своего населения и незаконная аннексия части Украины является признанием того, что его вторжение (в Украину. — Ред.) проваливается. Он и его министр обороны отправили насмерть десятки тысяч своих граждан, плохо оснащенных и плохо управляемых", — сказал Бен Уоллес.

Министр обороны Британии подчеркнул, что никакие угрозы и пропаганда России не могут скрыть тот факт, что Украина побеждает в этой войне, а международное сообщество единственное. Россия же за варварство становится мировым изгоем.

Напомним, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

Также Путин пригрозил Западу применением ядерного оружия. Главные тезисы диктатора с экстренного обращения, читайте здесь.

Как сообщалось, после объявления частичной мобилизации в России граждане страны-террориста раскупили все прямые авиабилеты из Москвы в турецкий Стамбул и армянскую столицу Ереван на сегодня, 21 сентября. Впрочем, есть нюанс и не все россияне смогут уехать за границу.

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