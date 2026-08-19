Украина побеждает Россию в "космической" войне: эксперты оценили серию ударов по объектам РФ

Атака на Россию / © ТСН.ua

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Украина постепенно наращивает кампанию ударов по российским объектам, связанным с использованием космоса в военных целях, и, по оценкам американских экспертов, в этой «космической» войне может опережать Россию.

Об этом пишет Forbes.

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Последним инцидентом стала атака на Ракетно-космический центр «Прогресс» в России, который производит ракеты «Союз». Они используются не только для космических запусков, но и для вывода на орбиту российских спутников оптико-электронной разведки.

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Исследовательница Центра изучения разведки при Королевском колледже Лондона Елена Гроссфельд назвала удар по «Прогрессу» частью длительной кампании Украины против российской космической отрасли.

«Этот последний удар по российским предприятиям космической отрасли — лишь один из целой серии», — заявила она.

По словам Гроссфельда, ранее украинские удары затронули главный научно-исследовательский центр «Роскосмоса» в Королеве, а также объекты космической связи в Дубне и других районах.

Космические объекты становятся военными целями

Эксперт по космической безопасности и стабильности из Secure World Foundation Виктория Самсон отметила, что постепенно расширяется перечень российских объектов, которые становятся целями украинских ударов.

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В частности, украинские силы нанесли удар по радиотелескопу во временно оккупированном Крыму. По данным эксперта, после захвата объекта Россия адаптировала его для усовершенствования спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС и военной связи.

«В условиях эскалации космической войны в настоящее время наблюдается расширение перечня типов объектов, становящихся целями», — сказала Самсон.

Гроссфельд подчеркнула, что удары по предприятиям космической отрасли, обеспечивающим военную связь или другие военные возможности России, могут оказать непосредственное влияние на её способность вести войну.

«Если предприятие производит оборудование, используемое для военной связи, то, на мой взгляд, оно становится законной военной целью», — отметила она.

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«Украина вырывается вперёд»

Эксперты считают, что последствия атак могут усугубляться из-за западных санкций, которые ограничивают доступ России к современным технологиям и микросхемам. Повреждение производственной и исследовательской инфраструктуры может привести к тому, что российские космические программы станут более дорогостоящими и их восстановление будет сопряжено с большими сложностями.

По словам Гроссфельда, удары по космической отрасли являются частью более широкой кампании Украины против военной инфраструктуры России.

«С ростом способности Украины наносить удары вглубь территории ни один российский регион не может чувствовать себя в безопасности», — заявила она.

Исследовательница также добавила: «Украина вырывается вперёд во всех своих начинаниях — не только в космической отрасли».

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар по космическому центру, заявил, что украинский план нанесения дальних ударов по российскому военному потенциалу реализуется, а возможности РФ необходимо последовательно сокращать.

В то же время эксперты предупреждают, что «космическая» война может выйти далеко за пределы наземных объектов. Россия разрабатывает противоспутниковые средства, а США параллельно создают собственные системы орбитальной обороны.

По словам Самсона, пока что это скорее «холодная война», поскольку спутники напрямую не уничтожались, однако риск перехода к открытому противостоянию в космосе растет.

Напомним, что развертывание Россией спутниковой сети «Рассвет», которую позиционируют как аналог Starlink, может создать для Украины новые риски на поле боя.

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