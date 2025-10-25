Украина "почти исключила" Россию из мирового экспорта бензина: Буданов рассказал, как это удалось

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украине удалось почти полностью исключить Россию из сектора мирового экспорта бензина благодаря ударам в глубь территории врага. Успех этой стратегии обусловлен тем, что Россия не может обеспечить надежную противовоздушную оборону всем своим критически важным объектам.

Об этом он рассказал в интервью итальянскому изданию Il Foglio.

Стратегия «глубинных ударов» и паралич нефтепереработки

Начальник ГУР отметил, что украинские «глубинные удары» сосредоточены на двух ключевых направлениях:

Значительно парализовать добычу и переработку российской нефти, являющихся одним из основных источников наполнения бюджета РФ. Поражать оборонную промышленность и предприятия, помогающие производить вооружение и технику русской армии.

Буданов отметил принципиальную разницу между украинскими и российскими атаками.

"Мы не боремся целенаправленно против общества Российской Федерации", - отметил он.

Украинская стратегия уже дает заметные экономические результаты, что подтверждается данными об экспорте углеводородов.

«Из сектора экспорта бензина мы их почти исключили», — заявил глава украинской разведки.

По его словам, успех впечатлений обусловлен тем, что ПВО России сконцентрировано вдоль границы, на оккупированных украинских территориях, а также для защиты Москвы и Санкт-Петербурга. Когда украинские дроны одолевают систему, расположенную вдоль линии разграничения, их последующий полет через территорию РФ «всегда происходит без проблем». Следующее ПВО встречается уже только на линии защиты конкретного объекта.

"Теперь Российская Федерация пытается увеличить их количество, но количество [объектов для защиты] слишком велико, чтобы защитить все", - пояснил Буданов.

Он добавил, что россияне пытаются компенсировать финансовые потери, "экспортируя больше сырой нефти и сжиженного газа, чтобы сбалансировать доходы своего бюджета".

Экономика РФ устойчива, но не без энергетических доходов

Буданов признал, что российская экономика оказалась достаточно устойчивой для продолжения войны, несмотря на то, что многие военные деятели РФ в начале полномасштабного вторжения считали армию сильной, а экономику слабой.

"Но мы обнаружили, что верно все наоборот", - сказал он.

По мнению Буданова, именно доходы от энергетической отрасли позволяют России воевать.

«Не имею в виду только нефть, я говорю обо всем секторе энергетических ресурсов. … Если бы было введено настоящее эмбарго на российские углеводороды и продукты, полученные из углеводородов, общая картина была бы совсем другой».

Даже при обсуждении сокращения зависимости от российского газа объемы экспорта российского сжиженного газа (СПГ) возрастают настолько, что компенсируют сокращение потребления трубопроводного газа.

"Без доходов от энергоносителей Россия не смогла бы продолжать эту войну", - констатировал начальник ГУР.

Помощь США и призыв в Европу

Относительно поддержки союзников, Буданов лаконично ответил на вопрос, помогает ли американская разведка украинским силам наносить «глубинные удары» по территории РФ.

«Мы все являемся частью этого процесса», — уклонился от прямого ответа Буданов.

Он также сравнил ситуацию в Украине с историческим призывом итальянского национального героя Джузеппе Гарибальди.

«Я цитирую вашего национального героя, Джузеппе Гарибальди, который сказал: „Здесь мы создадим Италию или умрем“. Вот это касается и нас, мы должны создать Украину или умереть», — подчеркнул руководитель разведки.

Кирилл Буданов добавил, что главное, в чем нуждается Украина, — сохранение единства мира в поддержке.

«Если есть единство, даже украинцы это ощущают и единство в нашем обществе цементируется. И будем честны: при таких условиях никто не сможет нас победить», — подчеркнул начальник украинской разведки.

Напомним, Буданов высказался по поводу будущего Украины, подчеркнув, что у страны не будет «абсолютно мирной, безугрожающей жизни» в ближайшие годы. Поэтому наше государство должно стать «стальным дикобразом» , то есть создать такую оборону, которая сделает Украину «совершенно недоступной для внешнего агрессора».