Украина подает запрос в Россию на возвращение тел пленных, которые могли находиться на самолете Ил-76: как на него реагирует РФ

Украина подает запрос в страну-террористку России на возвращение тел военнослужащих, якобы находившихся на сбитом самолете Ил-76. Однако РФ не реагирует.

Об этом "Суспільному" сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

Как отмечается, российская сторона после падения самолета Ил-76 заявила, что на борту находились 65 украинских пленных. Их вроде бы везли на обмен.

Уже 1 февраля украинская разведка сообщила, что обращалась в РФ по возвращению тел пленных. Однако Россия не реагирует на запросы. В рамках обмена, произошедшего 31 января, обменяли пленных украинцев, которых должны были вернуть домой еще 24 января – когда упал российский самолет. Однако, за исключением людей, якобы находившихся в самолете.

Напомним, что во время крушения российского Ил-76 на борту не было украинских военнопленных. Впрочем, у Украины нет достаточно информации, живы ли пока пленные, которых должны были обменять в тот день.

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