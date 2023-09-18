Украина подала иск против Польши, Словакии и Венгрии: какая причина

Киев требует, чтобы эти страны отменили свои эмбарго на импорт украинского зерна.

Украина подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета импорта украинской агропродукции.

Об этом сообщила первый вице-премьер Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

"Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров. Поэтому мы подаем против них иски в ВТО", — говорит Свириденко.

Она выразила надежду на то, что эти государства снимут свои ограничения и не придется долго выяснять отношения в судах.

По мнению вице-премьера, предпринятые Украиной шаги и давление Еврокомиссии и других государств-членов помогут возобновить нормальную торговлю между соседними государствами.

По ее словам, в результате одностороннего запрета на импорт украинской агрородукции со стороны Польши, Словакии и Венгрии отечественные экспортеры уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоя, дополнительных затрат и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.

"Украина видит в этом нарушение тремя странами ЕС своих международных обязательств. Также украинская сторона считает, что односторонние действия стран-членов ЕС в сфере торговли неприемлемы и все страны-члены блока должны координировать и согласовывать торговую политику, поскольку она относится к исключительной компетенции ЕС", – объяснили в Минэкономики.

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