Украина подала запрос на присоединение к сертификации "Северного потока-2": в Германии молчат

Украина подала запрос на присоединение к сертификации "Северного потока-2": в Германии молчат

Запрос от украинского "Нефтегаза" подали еще 15 октября.

Германия до сих пор не приняла окончательного решения о просьбе Украины включить ее в процесс сертификации "Северного потока-2".

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря Федерального сетевого агентства Фите Вульфа.

"Агентство может подтвердить, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и LLC "Газотранспортная система Украины" подали заявку по приглашению в процесс", — сказал Вульф в понедельник.

Однако Вульф отметил, что пока агентство не приняло окончательного решения, привлекать ли Украину к процессу сертификации "Северного потока-2".

"Запросы проверяют. Решение о запросах по приглашению в процесс Федеральное сетевое агентство публикует на своем сайте", — объяснил Вульф.

Прессслужба "Оператор ГТС Украины" еще в октябре сообщила, что польская государственная энергетическая компания PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие «PGNiG Supply & Trading GmbH» подали заявки на участие в процессе сертификации и уже были допущены к процедуре Федеральным сетевым агентством Германии.

Прошение со стороны украинского "Нафтогаза", которое подали 15 октября, рассмотрено еще не было.

Напомним, Владимир Путин исключил возможность обсуждения российского проекта "Северного потока-2" в рамках "нормандского формата", что ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский.

А сегодня, 8 ноября, Москва вообще отклонила предложение Парижа по проведению встречи "нормандской четверки" в составе глав МИД 11 ноября.

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