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Украина "поджарила" новые НПЗ в РФ: взрывы в Башкирии и Краснодарском крае, куча "прилетов" (видео)
В ночь на 14 июля украинские беспилотники нанесли успешные удары по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае и нефтехимическому предприятию в башкирском Салавате.
В ночь на 14 июля 2026 года «добрые» дроны совершили атаку на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Первые взрывы в районе поселка Афипский прогремели около полуночи.
В результате попадания дронов на территории предприятия вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Astra.
Пожар был зафиксирован в непосредственной близости от резервуарного парка НПЗ. Согласно предварительным данным, повреждена часть технологического оборудования.
Черный дым также был замечен и над Геленджиком.
Оперативный штаб Краснодарского края и руководство района уклоняются от заявлений об атаке. Официальных комментариев от губернатора или главы района по поводу удара и возгорания резервуарного парка не поступало.
Местные чаты всю ночь были переполнены сообщениями о многочисленных взрывах. Также россияне подтвердили, что в районе НПЗ бушует сильнейший пожар.
Кроме того, Силы обороны атаковали НПЗ в Салавате — город в составе Башкортостана, Россия. Местные писали о многочисленных «прилетах».
В Салавате бушует сильный пожар, в небо поднимается черный столб дыма.
Напомним, в ночь на 13 июля беспилотники атаковали объект в Ставропольском крае России. После удара на территории промышленной зоны возник пожар, а в сети сообщают о возгорании резервуаров на нефтебазе.