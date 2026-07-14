Украина "поджарила" новые НПЗ в РФ: взрывы в Башкирии и Краснодарском крае, куча "прилетов" (видео)

Горит Афипский НПЗ в Краснодарском крае / © скриншот с видео

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В ночь на 14 июля 2026 года «добрые» дроны совершили атаку на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Первые взрывы в районе поселка Афипский прогремели около полуночи.

В результате попадания дронов на территории предприятия вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Astra.

Пожар был зафиксирован в непосредственной близости от резервуарного парка НПЗ. Согласно предварительным данным, повреждена часть технологического оборудования.

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Черный дым также был замечен и над Геленджиком.

В Геленджике пожар продолжается, местные жители сообщают, что он произошел в районе аэродрома

Оперативный штаб Краснодарского края и руководство района уклоняются от заявлений об атаке. Официальных комментариев от губернатора или главы района по поводу удара и возгорания резервуарного парка не поступало.

Пожар в районе поселка Афипский / © скриншот с видео

Местные чаты всю ночь были переполнены сообщениями о многочисленных взрывах. Также россияне подтвердили, что в районе НПЗ бушует сильнейший пожар.

Кроме того, Силы обороны атаковали НПЗ в Салавате — город в составе Башкортостана, Россия. Местные писали о многочисленных «прилетах».

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Пожар в Салавате после атаки / © ASTRA

В Салавате бушует сильный пожар, в небо поднимается черный столб дыма.

Напомним, в ночь на 13 июля беспилотники атаковали объект в Ставропольском крае России. После удара на территории промышленной зоны возник пожар, а в сети сообщают о возгорании резервуаров на нефтебазе.

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