Украина пока не получила официальных сообщений о закрытии границы со стороны Беларуси — МИД

Украина пока не получила официальных сообщений о закрытии границы со стороны Беларуси — МИД

В МИД уверены, что "никакие абсурдные обвинения не смогут отвлечь белорусский народ от дружественного украинского народа".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал пограничникам полностью закрыть границу с Украиной. В МИД заявляют, что пока не получали официальных уведомлений о закрытии границы.

Об этом 2 июля сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет Интерфакс-Украина.

"Украинская сторона пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси. От такого шага пострадал бы прежде всего белорусский народ", — сказал Николенко.

Он добавил, что Украина категорически отрицает упрек Александра Лукашенко о якобы поставках оружия из Украины:

"Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси. Не собираемся этого делать и в будущем. Ожидаем такой же позиции Минска: чтобы северная граница оставался пространством безопасности", — отметил он.

Николенко отметил, что политика Украины направлена на поддержку законных интересов белорусского народа, который заслуживает достойную жизнь в демократической стране, где уважаются права человека и существует верховенство права.

"Зато позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения. Убеждены, что никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвлечь белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, которое уважает и защищает права людей", — отметил представитель МИД.

Напомним, Лукашенко назвал фамилии задержанных "террористов, которые хотели бежать в Украину и Литву". Также он заявил, что к "террористическим ячейкам" якобы причастны Германия, США, Украина, Польша и Литва.

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