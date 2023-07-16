Украина получила кассетные снаряды: Путин паникует и угрожает "зеркальным действием"

Российский президент-диктатор Владимир Путин назвал передачу Украине кассетных боеприпасов от США "преступлением".

Об этом он заявил в интервью государственному пропагандистскому телеканалу.

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Также он добавил, что Россия оставляет за собой право на "зеркальные действия".

"Украинская армия тратит в сутки боевых действий до 5-6 тысяч снарядов 155 калибра, а в США производят 15 тысяч в месяц — у них не хватает, и в Европе уже не хватает. И они не нашли ничего лучше, чем предложить использование кассетных боеприпасов — сказал он.

Напомним, 13 июля стало известно, что Украина уже получила от США кассетные боеприпасы, но еще не использовала их на поле боя. По словам военных, эти снаряды существенно изменят ситуацию на поле боя. Как сообщил командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский, их будут применять на отдельных участках фронта. Позже в Пентагоне подтвердили, что Украина уже получила кассетные снаряды.

Следует добавить, что кассетные боеприпасы – это снаряды, ракеты или бомбы. Они состоят из открывающихся в воздухе контейнеров и разбрасывают много малокалиберных бомб на большой территории. По открытым данным, одна кассетная бомба может содержать не менее 10 мин и мелких деталей к ним на специальных стенках-перегородках. Известно, что такие снаряды применялись почти во всех военных конфликтах после Второй мировой войны. Их разрабатывали в СССР и США.

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