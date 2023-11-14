Украина получила от Германии новый пакет военной помощи: что в него вошло

В новый пакет помощи вошли 10 танков Leopard 1A5.
Украина от Германии получила новый пакет военной помощи. В него вошли, в частности, танки Leopard, бронированный транспорт и машины скорой помощи.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы немецкого правительства.
Как стало известно, в новый пакет помощи вошли 10 танков Leopard 1A5. В общей сложности, наше государство уже получило 30 таких танков, Германии осталось поставить еще 105.
Кроме того, ВСУ получат:
- 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (всего: 60);
- пять гусеничных машин скорой помощи Warthog;
- тысяча снарядов 155 мм (всего 19 500);
- бронемашина для разминирования WISENT 1 (всего: 11);
- 10 разведывательных дронов VECTOR (всего: 142);
- 10 000 защитных очков (всего 90 000);
- 14 радаров GO12 (всего: 46);
- три машины для защиты границ (всего: 233);
- четыре тягача 8x8 HX81 и четыре полуприцепа;
- 16 грузовиков Zetros (всего: 216);
- три автомобиля (всего: 300);
- 13 грузовиков MAN TGS (всего: 25);
- 1,4 млн патронов (всего 47,1 млн).
Добавим, что немецкие танки Leopard разных модификаций предназначены для прорыва укрепленных позиций российских окупантов, уничтожения вражеских точек, техники и живой силы.
Напомним, что Писториус подтвердил удвоение военной помощи от Германии для Украины.
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