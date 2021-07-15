Украина получит дополнительные партии вакцин против коронавируса: от кого и сколько

Украина получит дополнительные партии вакцин против коронавируса: от кого и сколько

Еврокомиссия будет координировать доставку вакцин и профинансирует расходы на ее транспортировку.

В Украину поступят дополнительные дозы вакцин от коронавируса, распределение которых через механизм гражданской защиты ЕС одобрил Еврокомиссия. Всего было поддержано распределение более 3 млн доз вакцин для стран, не являющихся членами ЕС.

Об этом говорится в заявлении на сайте Европейской комиссии.

"После новых предложений помощи нуждающимся странам от государств-членов ЕС, Комиссия до сих пор поддержала обмен более 3 миллионов вакцин против COVID-19 со странами вне ЕС через Европейский механизм гражданской защиты. Комиссия координирует доставку и оплачивает до 75% расходов на транспортировку вакцин", — говорится в сообщении.

Так, в Украину поступит 500 тысяч доз вакцин из Дании и 100 800 доз из Румынии.

Также отмечается, что на сегодня государства-члены ЕС обещали предоставить более 159 млн доз вакцины странам за пределами ЕС через Covax, Механизм гражданской защиты ЕС или на двусторонней основе.

Как сообщалось, в ближайшее время в Украину должно поступить еще 1,23 млн доз вакцин CoronaVac и 256 тыс. доз Pfizer-BioNTech.

Напомним, ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе в новом исследовании выяснили, какие вакцины могут годами защищать от коронавируса. Подробно об этом читайте здесь.

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