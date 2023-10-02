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Украина получит лицензию на производство оружия от Чехии: о чем идет речь

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Украина получит лицензию на производство оружия от Чехии: о чем идет речь

Винтовка CZ BREN 2 и чешский военный/Фото Минобороны Чехии

Страна подчеркнула, что будет поддерживать наше государство до победы.

У Украины и Чехии есть общие проекты, которые находятся на разных стадиях разработки. В частности, речь идет о переносе производства штурмовой винтовки CZ BREN 2 и линии производства малокалиберных боеприпасов компании Sellier & Bellot.

Об этом сообщает Минобороны страны.

Сотрудничество крепнет

Как отметил заместитель министра обороны Даниэль Блажковец, принявший участие в первом в истории Украины Международном форуме оборонной промышленности в Киеве, поддержка со стороны Чехии будет продолжаться до окончательной победы Украины.

"Наша поддержка изменилась с уровня военной помощи и поставки готовой продукции на долгосрочное интенсивное оборонно-промышленное сотрудничество, в котором задействованы не только наши армии, но и предприятия ОПК, как государственные, так и частные. Однако мы хотим развивать это сотрудничество еще дальше", – подчеркнул заместитель министра обороны.

Ранее стало известно, что Чехия может передать Украине советские боевые вертолеты Ми-24.

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Дата публикации
Просмотры
108
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