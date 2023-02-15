Украина получит меньше танков Leopard, чем обещали западные партнеры – глава Минобороны Германии

Танки, которые передаст Польша, поступят на поле боя только в конце апреля, поскольку перед отправкой они нуждаются в ремонте.

Западные союзники пытаются собрать два полных батальона танков Leopard 2 для отправки в Украину, как и обещали, но пока это удается тяжело.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в среду, 15 февраля, после встречи с коллегами из НАТО в Брюсселе, пишет Bloomberg.

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"Мы не достигнем численности батальона", – ответил он журналистам на пресс-конференции.

По его словам, Германия и Португалия являются единственными двумя странами, которые обязались отправить в Украину Leopard 2A6: 14 танков пообещало правительство в Берлине и три — Португалия.

Он добавил, что Польша собрала около 30 единиц более старой версии A4 Leopard 2, что почти достаточно для стандартного украинского батальона из 31 человека, но многие в плохом состоянии и нуждаются в ремонте. Поэтому эти танки попадут на поле боя только в конце апреля.

Немецкие танки Leopard для Украины

В конце прошлого месяца канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин и его союзники быстро создадут для Украины два батальона боевых танков, а США пообещали отправить 31 единицу M1 Abrams.

Как сообщает Welt, Нидерланды и Дания не предоставят Украине боевые танки Leopard 2. Как объяснил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, его страна готова предоставить 18 арендованных у Германии Leopard 2, однако в Германии заявили, что эти танки недоступны для Украины. А в Дании сообщили, что не будут посылать 44 танка самой современной модели Leopard 2A7, которыми владеют.

Польша уже предоставила 250 постсоветских танков Т-72 и готовит еще 60 модернизированных танков и 14 Leopard.

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